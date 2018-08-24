На парад до Дня Незалежності у Києві приїхав радник Трампа

На парад до Дня Незалежності у Києві прибув радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон.

24 серпня на Майдані Незалежності у Києві відбувається урочистий військовий парад, який особисто приймає Президент України Петро Порошенко.

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Радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон, який прибув в Україну перед тим, як завітати на парад у центрі Києва встиг провести низку зустрічей.

Зараз на нашому параді радник президента США з національної безпеки Джон Болтон pic.twitter.com/NxY8JZRC0N — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 24 серпня 2018 р.

Зокрема, у Кабміні від зустрівся з прем’єром Володимиром Гройсманом.

Під час зустрічі з главою українського уряду радник Трампа заявив, що "з нетерпінням чекає переговорів і готовий сприяти поглибленню відносин" між Україною та США.

Вітаю у Будинку Уряду Радника Президента США з питань національної безпеки Джона Болтона. Україна і США мають велике спільне майбутнє.

«З нетерпінням очікую перемовин і готовий сприяти поглибленню наших відносин», - зазначив Джон Болтон pic.twitter.com/KRXOcqJLoJ — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 серпня 2018 р.

Посол України в США Валерій Чалий пояснив, чому на парад до Дня Незалежності України не приїхав сам президент США Дональд Трамп.