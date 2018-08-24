На парад до Дня Незалежності у Києві приїхав радник Трампа
На парад до Дня Незалежності у Києві прибув радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон.
24 серпня на Майдані Незалежності у Києві відбувається урочистий військовий парад, який особисто приймає Президент України Петро Порошенко.
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Радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон, який прибув в Україну перед тим, як завітати на парад у центрі Києва встиг провести низку зустрічей.
Зокрема, у Кабміні від зустрівся з прем’єром Володимиром Гройсманом.
Під час зустрічі з главою українського уряду радник Трампа заявив, що "з нетерпінням чекає переговорів і готовий сприяти поглибленню відносин" між Україною та США.
Посол України в США Валерій Чалий пояснив, чому на парад до Дня Незалежності України не приїхав сам президент США Дональд Трамп.