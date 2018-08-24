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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

На парад до Дня Незалежності у Києві приїхав радник Трампа

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На парад на День Незалежності у Києві приїхав радник Трампа
На парад на День Незалежності у Києві приїхав радник Трампа / Twitter

На парад до Дня Незалежності у Києві прибув радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон.

24 серпня на Майдані Незалежності у Києві відбувається урочистий військовий парад, який особисто приймає Президент України Петро Порошенко.

Дивіться онлайн-трансляцію: Парад до Дня Незалежності 2018 у Києві: онлайн-трансляція

Радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон, який прибув в Україну перед тим, як завітати на парад у центрі Києва встиг провести низку зустрічей.

Зокрема, у Кабміні від зустрівся з прем’єром Володимиром Гройсманом.

Під час зустрічі з главою українського уряду радник Трампа заявив, що "з нетерпінням чекає переговорів і готовий сприяти поглибленню відносин" між Україною та США.

Посол України в США Валерій Чалий пояснив, чому на парад до Дня Незалежності України не приїхав сам президент США Дональд Трамп.

 

 

Теги: Новини України Новини політики День Незалежності Новини США Новини Києва Дональд Трамп Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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