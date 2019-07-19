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      На перегонах у Британії авто влетіло у натовп підлітків, багато поранених: відео

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      У Британії авто влетіло у натовп підлітків під час гонок, постраждали 17 осіб
      У Британії авто влетіло у натовп підлітків під час гонок, постраждали 17 осіб / Скрін з відео

      Моторошна аварія сталася у Великобританії під час вуличних перегонів. Авто на швидкості вилетіло у натовп, через що постраждали щонайменше 17 підлітків.

      Вуличні гонки проходили ввечері 18 липня в місті Стівенедж, що розташоване на північ від Лондона. Подивитися на дійство прийшли чимало охочих, більшість з яких юнаки.

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      У поліції графства Хартфордшир розповіли, що один з автомобілів намагався виїхати з-за повороту, але в нього врізався інший спорткар, передає Sky News. Від потужного удару машину відкинуло на вболівальників. Через це постраждали 17 підлітків у віці від 14 до 17 років.

      У Британії під час гонок авто влетіло у натовп підлітків: відео (18+)

       

      Як розповідають свідки, деяких юнаків від удару підкинуло в повітря. На місці працювали понад 30 аварійних служб. Наразі триває розслідування, проте поки нікого не затримували.

      Організатори події розповіли, що це відбувався захід, де люди презентували тюнінговані автомобілі. Його проводять 17 років поспіль, щоб зібрати гроші на благодійність. На заході раніше не відбувалися перегони, але цього разу двоє автомобілістів несподівано вирішили влаштувати гонку.

      У Британії авто влетіло у натовп підлітків під час гонок / фото з Twitter

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      Теги: Аварії та ДТП Великобританія Діти і неповнолітні Поліція
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