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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

На початку осені озвучу свою чітку позицію, – Садовий про рішення йти у Президенти

82 Читать новость на русском
Андрій Садовий
Андрій Садовий / Фото з відкритих джерел

Лідер партії "Об’єднання "Самопоміч" і міський голова Львова Андрій Садовий ще не вирішив, чи буде брати участь у майбутніх президентських виборах, проте своє рішення обіцяв оголосити на початку осені.

Про це львівський мер розповів 15 серпня в ефірі "Радіо НВ".

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"Я міський голова Львова і розумію, що якщо чинна влада, виставляючи політичні ультиматуми, рік тому посміла штучно робити блокаду для майже мільйонного міста, то я повинен зважити всі "за" і "проти", – сказав Садовий.

За словами лідера "Самопомочі", він сприймає рішення про участь у виборах як дуже відповідальний крок, тому "не розкидається словами".

"Багато людей говорять про свої наміри, але не всі ці наміри реалізують. Для мене посада президента – це колосальна відповідальність за долю країни. Як я вже говорив, мова йде про електричний стілець. Тому моє рішення залежить від внутрішньої готовності і відчуття відповідальності. Але довго тягнути не буду, думаю, що на початку осені я озвучу свою чітку позицію", – заявив Садовий.

Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Президентські вибори 2019 Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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