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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На похоронах в Афганістані стався вибух: загинули десятки людей

17:10, сьогодні 241 Читать новость на русском
На похоронах в Афганістані стався вибух
На похоронах в Афганістані стався вибух / Фото з вільних джерел

У провінції Нангархар на сході Афганістану стався вибух, внаслідок чого загинули щонайменше 15 осіб.

Речник губернатора провінції повідомив, що ще щонайменше 14 людей отримали травми, передає "Радіо Свобода". Член ради регіону Забіхулла Зумарай зазначила, що внаслідок вибуху 30 людей отримали поранення.

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Правоохоронці зазначають, що щонайменше 15 людей загинули унаслідок вибуху.

Відомо, що вибухнули бомби, прив’язані до мотоцикла. Інцидент трапився під час похоронів місцевого посадовця.

Наразі жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за інцидент. У Нангархарі активними є бойовики екстремістських угруповань "Талібан" та "Ісламська держава".

Теги: Афганістан Вибух Жертви
Джерело: 24 Канал
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