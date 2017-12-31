На похоронах в Афганістані стався вибух: загинули десятки людей

У провінції Нангархар на сході Афганістану стався вибух, внаслідок чого загинули щонайменше 15 осіб.

Речник губернатора провінції повідомив, що ще щонайменше 14 людей отримали травми, передає "Радіо Свобода". Член ради регіону Забіхулла Зумарай зазначила, що внаслідок вибуху 30 людей отримали поранення.

Читайте також: У Швеції невідомі підірвали поліцейський автомобіль

Правоохоронці зазначають, що щонайменше 15 людей загинули унаслідок вибуху.

Відомо, що вибухнули бомби, прив’язані до мотоцикла. Інцидент трапився під час похоронів місцевого посадовця.

Наразі жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за інцидент. У Нангархарі активними є бойовики екстремістських угруповань "Талібан" та "Ісламська держава".