На Полтавщині другий день горить сміттєзвалище: шокуюче відео

На Полтавщині рятувальники вже другий день гасять пожежу на сміттєзвалищі, що в селі Макухівка. Полум'я охопило майже два гектари полігону.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, половину пожежі майже загасили.

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До гасіння залучили дев'ять одиниць техніки та понад 40 рятувальників. Аби якомога швидше приборкати вогонь, на місці розгорнули пожежно-насосну станцію. Воду подають із річки Ворскли.

Дивіться відео пожежі на сміттєзвалищі на Полтавщині:

Що стало причиною інциденту – наразі невідомо. Небезпеки для навколишніх сіл немає.

"Йде безперебійна подача води. Вчора (31 липня, – 24 канал) було сильне задимлення, але сьогодні уже такого задимлення немає. Тобто рятувальники продовжують розгортати це сміття. Проливають та заливають його водою, щоб навіть не диміло", – пояснив речник ГУ ДСНС у Полтавській області Віталій Шкаревський у коментарі 24 каналу.

Коментар речник ГУ ДСНС у Полтавській області щодо пожежі на Макухівському сміттєзвалищі: відео