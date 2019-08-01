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      На Полтавщині другий день горить сміттєзвалище: шокуюче відео

      682 Читать новость на русском
      Пожежа на
      Пожежа на / poltava.to

      На Полтавщині рятувальники вже другий день гасять пожежу на сміттєзвалищі, що в селі Макухівка. Полум'я охопило майже два гектари полігону.

      За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, половину пожежі майже загасили.

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      До гасіння залучили дев'ять одиниць техніки та понад 40 рятувальників. Аби якомога швидше приборкати вогонь, на місці розгорнули пожежно-насосну станцію. Воду подають із річки Ворскли.

      Дивіться відео пожежі на сміттєзвалищі на Полтавщині:

      Що стало причиною інциденту – наразі невідомо. Небезпеки для навколишніх сіл немає.

      "Йде безперебійна подача води. Вчора (31 липня, – 24 канал) було сильне задимлення, але сьогодні уже такого задимлення немає. Тобто рятувальники продовжують розгортати це сміття. Проливають та заливають його водою, щоб навіть не диміло", – пояснив речник ГУ ДСНС у Полтавській області Віталій Шкаревський у коментарі 24 каналу.

      Коментар речник ГУ ДСНС у Полтавській області щодо пожежі на Макухівському сміттєзвалищі: відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Полтави Екологія Пожежа
      Джерело: 24 канал
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