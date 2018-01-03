На Полтавщині на хабарі погорів високопосадовець

Служба безпеки України викрила на хабарі начальника управління агропромислового комплексу однієї з районних державних адміністрацій Полтавської області.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Посадовець вимагав у місцевого підприємця 15 тисяч гривень хабара за сприяння у відшкодуванні йому коштів за однією з бюджетних програм з підтримки сільськогосподарської галузі.

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Оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисником на його банківську картку першої частини неправомірної вигоди у розмірі 5300 гривень. Під час отримання другої частини хабара держслужбовця затримали.