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На популярному курорті в Єгипті загадково помер ресторатор з України

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У Єгипті загинув ресторатор з України Валерій Петров
У Єгипті загинув ресторатор з України Валерій Петров / Фото з Facebook

11 травня під час відпочинку на відомому курорті Шарм-ель-Шейх в Єгипті при загадкових обставинах загинув київський ресторатор Валерій Петров.

Про це повідомила подруга Петрова співачка Алла Медведєва, передає "Обозреватель".

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Два наших друга, ювелір Армандо Шадон і ресторатор Валерій Петров, поїхали відпочивати в Єгипет. 11 травня, як завжди, вони пішли на пляж. Армандо розповів, що коли Валера вийшов з моря, у нього на нозі була якась ранка. Вже через хвилину йому стало погано, він впав... Його відвезли в лікарню, намагалися якусь допомогу надати - але нічого не змогли зробити. Валера помер,
– розповіла жінка.

Медведєва зауважила, що незважаючи на те, що вже минуло три доби після загибелі ресторатора, його друзі та близькі досі не знають причини смерті. Окрім того, вони всі ці дні добивалися дозволу на перевезення тіла в Україну і зараз збирають для цього гроші.

"Боялися, щоб все не затягнулося і там не почався Рамадан, бо тоді взагалі зробити це було б проблематично. Підключили всіх друзів публічних, діймали консула, тому що всі ці три дні в консульстві нічого не робили. Говорили: потрібно, щоб родичі звернулися письмово. Ну а якщо у людини немає родичів? Або вона з ними не спілкується? Добре хоч, там, на місці, був наш спільний друг, він там всіх смикав. І після того, як ми пригрозили підключити ЗМІ – в консульстві нарешті заворушилися", – додала співачка.

Як зазначила подруга ресторатора, Петров не мав ніяких скарг на здоров'я.

"Абсолютно здорова людина вмирає в чужій країні. Та вони повинні були максимально оперативно все зробити! Знаєте, я чомусь впевнена, що був би на місці Валери якийсь європеєць або американець – так би і було. Це нас чомусь вважають всюди "другим сортом", – обурилась Медведєва.

Теги: Новини України Єгипет Втрати
Джерело: 24 Канал
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