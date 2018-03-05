На порозі екологічної катастрофи: у Черкасах майже тиждень не вивозять сміття

У Черкасах майже тиждень не вивозять відходи. Баки переповнені, а біля них лежать купи пакетів та мішків із непотребом. Екологи занепокоєні тим, що через потепління відходи розкладаються і стають небезпечними для людей.

У міськраді розповідають, що у міської служби чистоти власної техніки для вивозу сміття немає, працює субпідрядник. Проте минулого тижня його сміттєвози вийшли з ладу і замість 7 працював 1, нині на лінію вийшли 3.

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Однак техніку швидко не відремонтували ще й через те, що Черкаси заборгували підряднику більше мільйона гривень.

Через недосконалість законодавства і складність перерахування коштів субсидій, які держава має перераховувати до бюджету, ми поки що в повній мірі не можемо погасити заборгованість перед цим субпідрядником,

– зазначив заступник міського голови Черкас Юрій Ботнар.

У міській раді обіцяють прибрати всі сміттєві завали до кінця тижня. Для цього орендуватимуть вантажівки та навантажувачі з ковшами у місцевих підприємців.

З 1 січня 2018 року набула чинності стаття 32 Закону України "Про відходи", якою заборонено захоронення неперероблених побутових відходів. Згідно із законом, за несортовані відходи передбачено адміністративна відповідальність, а саме штраф від 300 до майже 1,5 тисячі гривень