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На посаду голови НБУ розглядають дві кандидатури, – Гончаренко

16:40, сьогодні 2551 Читать новость на русском
Олексій Гончаренко
Олексій Гончаренко / rian.com.ua

Один із кандидатів на голову Нацбанку – Яків Смолій. Загалом на посаду зараз розглядаються дві кандидатури. Шанси на те, що нового очільника НБУ оберуть у четвер – 50%.

Про це сайту "24" розповів депутат від Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко.

"Розглядається дві кандидатури. Одна з них – пан Смолій", – сказав нардеп.

За його словами, чи розглядатимуть у Раді питання голови НБУ, впирається в те, чи буде подання від президента.

Другу кандидатуру, яка наразі розглядається, Гончаренко не став розголошувати, бо подання є компетенцією президента.

Довідка: Яків Смолій – український банкір, кандидат економічних наук, з 11 травня 2017 – в. о. Голови Національного банку України.

Нагадаємо, Олексій Гончаренко раніше повідомив, що депутати, можливо, в четвер, 21 грудня, розглянуть питання про призначення нового голови НБУ.

Екс-голова НБУ Валерія Гонтарева подала у відставку ще 10 квітня 2017-го року. Наприкінці квітня з'явилась інформація, що новим головою НБУ може стати Голова правління "Райффайзен банку Аваль" Володимир Лавренчук, проте ця посада досі вакантна.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Блок Петра Порошенка НБУ Олексій Гончаренко
Джерело: 24 Канал
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