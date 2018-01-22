На ринку у Таїланді прогримів вибух: троє осіб загинуло
05:02, сьогодні 1349 Читать новость на русском
На півдні Таїланду у провінції Яла на ринку вибухнула бомба. Щонайменше троє осіб загинуло, ще 18 зазнали поранень.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника державної сили безпеки.
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Зазначається, що зловмисники заклали бомбу у мотоциклі, який припаркували поруч з ринком.
Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.
Варто зазначити, що південні провінції Наратхіват, Паттані та Яла є місцем тривалого повстання етнічних малайських мусульман, що борються за автономію. Починаючи з 2004 року тут загинуло більше 6000 чоловік в цій боротьбі.
Джерело: 24 Канал
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