На ринку у Таїланді прогримів вибух: троє осіб загинуло

На півдні Таїланду у провінції Яла на ринку вибухнула бомба. Щонайменше троє осіб загинуло, ще 18 зазнали поранень.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника державної сили безпеки.

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Зазначається, що зловмисники заклали бомбу у мотоциклі, який припаркували поруч з ринком.

At least 3 people killed and 9 injured in a suspected motorcycle bomb blast at a morning market in Tambon Sateng of Muang Yala district, Yala province this morning. #Thailand #DeepSouth pic.twitter.com/1xZB7tTwCJ — ThaiPBS English (@ThaiPBSEnglish) 22 січня 2018 р.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.

Варто зазначити, що південні провінції Наратхіват, Паттані та Яла є місцем тривалого повстання етнічних малайських мусульман, що борються за автономію. Починаючи з 2004 року тут загинуло більше 6000 чоловік в цій боротьбі.