На сайті пошуку роботу з'явилася кумедна вакансія відлякувача голубів

На OLX нещодавно опублікували оголошення про роботу відлякувачем голубів. Зарплатня зазначена 5-10 тисяч гривень, а серед обов'язків –пильнувати, аби птахи не бруднили машини.

Роботодавець це компанія з Автовикупу, пише newsyou.info. Ймовірно, необхідність у такому новому співробітнику виникла через засилля птахів, які шкодять бізнесу, забруднюючи машини.

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Ця вакансія на сайті пошуку роботи вже не доступна. Залишається припустити, що робітника на неї вже знайшли.



Опис вакансії на OLX / скриншот newsyou.info