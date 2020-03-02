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      На сайті пошуку роботу з'явилася кумедна вакансія відлякувача голубів

      - Читать новость на русском
      У Харкові шукали відлякувача голубів / unsplash

      На OLX нещодавно опублікували оголошення про роботу відлякувачем голубів. Зарплатня зазначена 5-10 тисяч гривень, а серед обов'язків –пильнувати, аби птахи не бруднили машини.

      Роботодавець це компанія з Автовикупу, пише newsyou.info. Ймовірно, необхідність у такому новому співробітнику виникла через засилля птахів, які шкодять бізнесу, забруднюючи машини.

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      Ця вакансія на сайті пошуку роботи вже не доступна. Залишається припустити, що робітника на неї вже знайшли.


      Опис вакансії на OLX / скриншот newsyou.info

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      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Харкова Світ тварин
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