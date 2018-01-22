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На шахтоуправлінні на Донеччині трапився спалах метану: постраждали 8 гірників

19:09, сьогодні 169 Читать новость на русском
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На "Шахтоуправлінні "Покровське" трапився спалах метану / Ілюстративне фото

У понеділок, 22 січня, на Донеччині на приватному підприємстві "Шахтоуправління "Покровське" трапився спалах метану. В результаті 8 шахтарів отримали опіки різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані.

Про це у своєму Facebook повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"8 шахтарів постраждало внаслідок спалаху метану на 12 південній біс лаві блоку 10 приватного підприємства "Шахтоуправління "Покровське". Вони отримали опіки різного ступеню та доправлені до Краматорської лікарні", – мовиться у повідомленні.

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Жебрівський уточнив, що подія трапилася о 16:22. На той час у шахті перебували 406 осіб, безпосередньо на аварійній ділянці – 37.

"Усі гірники оповіщені про аварію й виведені на поверхню. Роботи на блоці 10 призупинені до з’ясування обставин та причин події", – додав Жебрівський.

Теги: Новини України Аварії на шахтах Новини Донецька Павло Жебрівський Надзвичайні ситуації Пожежа
Джерело: 24 Канал
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