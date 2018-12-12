На скільки б зросла зарплата вчителів, якби не корупція: неймовірні цифри

Україна посідає 130 місце серед 176 країн у світовому рейтингу корумпованості.

Через неефективне управління і недостатнє верховенство права продовж останніх п'яти років недоотримала 70 мільярдів доларів надходжень, а це понад 15 років повноцінного утримання Збройних Сил України.

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Через відсутність ефективної приватизації Україна не отримує 4 мільярди 200 мільйонів доларів.



Через корупцію Україна не отримує 4 мільярди 200 мільйонів доларів

"Тіньовий" ринок праці відбирає в України щороку 6 мільярдів доларів.



"Тіньовий" ринок відбирає 6 мільярдів гривень

За ці гроші можна було б підняти зарплати усім українським вчителям у чотири рази або у майже вісім разів збільшити допомогу при народженні дітей.