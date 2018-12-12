На сколько бы выросла зарплата учителей, если бы не коррупция: невероятные цифры

Украина занимает 130 место среди 176 стран в мировом рейтинге коррумпированности.

Из-за неэффективное управление и недостаточное верховенство права в течение последних пяти лет государство недополучило 70 миллиардов долларов поступлений, а это более 15 лет полноценного содержания Вооруженных Сил Украины.

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Из-за отсутствия эффективной приватизации Украина не получает 4 миллиарда 200 миллионов долларов.

Из-за коррупции Украина не получает 4 миллиарда 200 миллионов долларов

"Теневой" рынок труда отбирает у Украины ежегодно 6 миллиардов долларов.

"Теневой" рынок отбирает 6 миллиардов гривен

За эти деньги можно было бы поднять зарплаты всем украинским учителям в четыре раза или почти в восемь раз увеличить помощь при рождении детей.