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      На сколько бы выросла зарплата учителей, если бы не коррупция: невероятные цифры

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      Украина занимает 130 место среди 176 стран в мировом рейтинге коррумпированности.

      Из-за неэффективное управление и недостаточное верховенство права в течение последних пяти лет государство недополучило 70 миллиардов долларов поступлений, а это более 15 лет полноценного содержания Вооруженных Сил Украины.

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      Из-за отсутствия эффективной приватизации Украина не получает 4 миллиарда 200 миллионов долларов.

      корупція

      Из-за коррупции Украина не получает 4 миллиарда 200 миллионов долларов

      "Теневой" рынок труда отбирает у Украины ежегодно 6 миллиардов долларов.

      корупція зарплата

      "Теневой" рынок отбирает 6 миллиардов гривен

      За эти деньги можно было бы поднять зарплаты всем украинским учителям в четыре раза или почти в восемь раз увеличить помощь при рождении детей.

      Теги: Вооруженные силы Украины Деньги Коррупция Образование Минимальная зарплата
      Источник: 24 канал
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