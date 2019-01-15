На скільки зросла пенсія в Україні за 2018 рік

Стало відомо, яка середня та мінімальна пенсії в Україні / Соцмережі

1 січня 2019 року середній розмір пенсії в Україні становив 2645,66 гривні. Це на 165,66 гривні більше, якщо порівнювати з даними, станом на 1 січня 2018 року.