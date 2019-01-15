На скільки зросла пенсія в Україні за 2018 рік
1 січня 2019 року середній розмір пенсії в Україні становив 2645,66 гривні. Це на 165,66 гривні більше, якщо порівнювати з даними, станом на 1 січня 2018 року.
Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба Пенсійного фонду України
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Також у відомстві зазначили, що загальна кількість пенсіонерів в Україні наразі складає 11,47 мільйона осіб.
Водночас, за даними фонду, розмір мінімальної пенсії становить 1497 гривень.
Згідно із законом про державний бюджет, у грудні 2019 року мінімальна пенсія в Україні має зрости до 1624 гривень.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що масштабний перерахунок пенсій в Україні розпочнеться 1 березня 2019 року.
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