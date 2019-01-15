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      На скільки зросла пенсія в Україні за 2018 рік

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      Стало відомо, яка середня та мінімальна пенсії в Україні
      Стало відомо, яка середня та мінімальна пенсії в Україні / Соцмережі

      1 січня 2019 року середній розмір пенсії в Україні становив 2645,66 гривні. Це на 165,66 гривні більше, якщо порівнювати з даними, станом на 1 січня 2018 року.

      Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба Пенсійного фонду України

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      Також у відомстві зазначили, що загальна кількість пенсіонерів в Україні наразі складає 11,47 мільйона осіб.

      Водночас, за даними фонду, розмір мінімальної пенсії становить 1497 гривень.

      Згідно із законом про державний бюджет, у грудні 2019 року мінімальна пенсія в Україні має зрости до 1624 гривень.

       

      Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що масштабний перерахунок пенсій в Україні розпочнеться 1 березня 2019 року.

      як впроваджується пенсійна реформа в україні:
      Теги: Новини України Гроші Фінанси Пенсіонери Пенсійний фонд України Пенсійна реформа
      Джерело: 24 канал
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