На США насувається потужний шторм: Трамп оголосив надзвичайний стан – фото, відео

У США, на штат Луїзіана, лютує і стрімко набирає силу потужний атлантичний ураган "Баррі". Понад 29 тисяч громадян постраждали від перебоїв електроенергії.

Максимальні вітри "Баррі" були зафіксовані на швидкості 65 метрів на годину. Метеорологи попередили, що проливні дощі можуть спричинити серйозні повеніповідомляє The Guardian.

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Синоптики прогнозували, що "Баррі" перетне берегову лінію на південний захід від Нового Орлеана вранці 13 липня. Національна метеорологічна служба США спрогнозувала, що потужність урагану може досягти 74 миль/год, тому його відносять до першої категорії.

The Coast Guard is making preparations along the Gulf Coast for Tropical Storm Barry to arrive on land. Follow live updates: https://t.co/IG6xZBICbM pic.twitter.com/PhrYeCKLVx — CNN Breaking News (@cnnbrk) 13 липня 2019 р.

Якщо вірити прогнозам, то штат очікують 25-50 сантиметрів опадів при тому, що рівень води в річці Міссісіпі вже зараз наближається до повенів.

Міські чиновники попередили жителів Нового Орлеану, щоб забезпечити безпеку своїх будинків і мати достатньо запасів необхідних продуктів. Влада не проводила масову евакуацію громадян, вона була проведена лише в затоплених прибережних районах двох сусідніх парафій на півдні від міста.

Дональд Трамп навіть оголосив надзвичайний стан для Луїзіани через тропічний шторм "Баррі", який є першим атлантичним ураганом 2019 року.

Lightning from Tropical storm Barry from the middle of the Gulf of Mexico. pic.twitter.com/CbBtWb7I2F — Jacob V (@PledgedApple) 13 липня 2019 р.

VIDEO: More storm surge earlier from southeastern Terrebonne Parish, LA on Island Road ahead of Tropical Storm Barry @accuweather @breakingweather pic.twitter.com/Ud1G7WOS0E — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) 12 липня 2019 р.

‘LIFE-THREATENING’ STORM: Tropical Storm Barry is bearing down on the Louisiana coast, expected to dump up two feet of rain, with a life-threatening storm surge possible and flood fear. @RobMarciano is in the storm zone. https://t.co/TfSoRHZods pic.twitter.com/W9Ap3pp1xX — World News Tonight (@ABCWorldNews) 12 липня 2019 р.