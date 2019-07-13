16:48
13 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой
      Вєсті Кремля
      16:25, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Як Ляшко через Ахметова нервувався. Порошенко почав кулаками махати
      Вєсті.UA
      16:46, сьогодні
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, 12 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      На США насувається потужний шторм: Трамп оголосив надзвичайний стан – фото, відео

      465 Читать новость на русском
      На США насувається шторм
      На США насувається шторм / comments.ua

      У США, на штат Луїзіана, лютує і стрімко набирає силу потужний атлантичний ураган "Баррі". Понад 29 тисяч громадян постраждали від перебоїв електроенергії.

      Максимальні вітри "Баррі" були зафіксовані на швидкості 65 метрів на годину. Метеорологи попередили, що проливні дощі можуть спричинити серйозні повеніповідомляє The Guardian.

      Читайте також: На Халкідіках у Греції стався жахливий шторм: 6 іноземців загинули – фото і відео

      Синоптики прогнозували, що "Баррі" перетне берегову лінію на південний захід від Нового Орлеана вранці 13 липня. Національна метеорологічна служба США спрогнозувала, що потужність урагану може досягти 74 миль/год, тому його відносять до першої категорії.

      Якщо вірити прогнозам, то штат очікують 25-50 сантиметрів опадів при тому, що рівень води в річці Міссісіпі вже зараз наближається до повенів.

      Міські чиновники попередили жителів Нового Орлеану, щоб забезпечити безпеку своїх будинків і мати достатньо запасів необхідних продуктів. Влада не проводила масову евакуацію громадян, вона була проведена лише в затоплених прибережних районах двох сусідніх парафій на півдні від міста.

      Дональд Трамп навіть оголосив надзвичайний стан для Луїзіани через тропічний шторм "Баррі", який є першим атлантичним ураганом 2019 року.

       

      blog_ava
      Літня Універсіада 2019: медальний залік
      сьогодні
      3777
      Теги: Новини США Дональд Трамп Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Ширка-2": Росія штовхає Зеленського "в обійми" Медведчука?
      сьогодні , 16:00 "Ширка-2": Росія штовхає Зеленського "в обійми" Медведчука?
      Наталя Ромашова 428
      Бензин Курченка: як партнер Пашинського обікрав державу на мільйони
      сьогодні , 14:00 Бензин Курченка: як партнер Пашинського обікрав державу на мільйони
      Дмитро Гнап 492
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      сьогодні , 12:30 Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      Світлана Попова 3572
      Битва на Курській дузі: "перемога" Червоної армії насправді була поразкою, – Die Welt
      сьогодні , 08:40 Битва на Курській дузі: "перемога" Червоної армії насправді була поразкою, – Die Welt
      Світові Медіа 3627
      Иранский флот против британского
      сьогодні , 01:30 Иранский флот против британского
      Іван Яковина 2783
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук