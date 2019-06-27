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      На Сумщині побили екс-мера Конотопа Семеніхіна

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      Артем Семеніхін
      Артем Семеніхін / Фото з Facebook Марина Божок

      Невідомі напали на екс-мера Конотопа Артема Семеніхіна у його рідному місті в ніч на 27 червня, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень.

      Подія трапилась близько першої години ночі, коли чоловік повертався до дому. Як зазначають в управлінні Нацполіції Сумщини, Семеніхіна доставили до лікарні, зараз чоловік перебуває у реанімації.

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      Зазначимо, що Семеніхін є кандидатом в народні депутати по 160-му виборчому округу (Сумська область).

      За фактом нападу на екс-мера Конотопа поліція вже розпочала кримінальне провадження за статтею "Замах на вбивство".

      Для з’ясування обставин на місце події виїхали керівництво ГУНП на Сумщині, міського відділу поліції, посилена слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та кінологічна служба.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Суми Конотоп Кримінал Кримінальні новини
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