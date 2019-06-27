На Сумщині побили екс-мера Конотопа Семеніхіна

Невідомі напали на екс-мера Конотопа Артема Семеніхіна у його рідному місті в ніч на 27 червня, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень.

Подія трапилась близько першої години ночі, коли чоловік повертався до дому. Як зазначають в управлінні Нацполіції Сумщини, Семеніхіна доставили до лікарні, зараз чоловік перебуває у реанімації.

Читайте також: Аварія в Конотопі з авто поліції: дитині довелося видалити селезінку

Зазначимо, що Семеніхін є кандидатом в народні депутати по 160-му виборчому округу (Сумська область).

За фактом нападу на екс-мера Конотопа поліція вже розпочала кримінальне провадження за статтею "Замах на вбивство".

Для з’ясування обставин на місце події виїхали керівництво ГУНП на Сумщині, міського відділу поліції, посилена слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та кінологічна служба.