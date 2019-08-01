На Сумщині у лікарні впала стеля у щойно відремонтованому відділенні: фото, відео

Інцидент відбувся у ортопедо-травматологічному відділенні районної лікарні в місті Охтирка Сумської області. Кілька тижнів тому там саме завершили капітальний ремонт.

Всього обвалилося 10 квадратних метрів підвісної стелі. На щастя, ніхто не постраждав, адже відбулося все це вночі.

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Будівельники одразу взялися усувати недоліки. Втім, самі лікарі переконані, що стеля падатиме й далі, тому що ремонт у лікарні зробили неякісно.

Ця підлога повинна бути гладенька, але ж не як скло. Люди на милицях падають на ній. За місяць було вже три таких випадки,

– розповів Павло Кузьменко, завідувач ортопедо-травматологічного відділення.

В лікарні встановили 600 металевих дверей, які мають високу звукоізоляцію. Тож пацієнтові з палати практично неможливо покликати медсестру. Крім цього, біля кожних дверей є металеві поріжки, які ускладнюють рух візків. До всього – ще й завузькі проходи в туалети.



Перевезти хворого через такий поріг вкрай важко

Ремонт відділення, у якому стався обвал стелі, коштував 70 мільйонів гривень. Це – кошти Державного фонду регіонального розвитку. Підрядника для ремонтних робіт шукала обласна влада.

Ми не маємо ніякого відношення. Це кошти ДФРР. Ми зовсім ні з ким не укладали договір. Тендери та все решта проводила обласна держадміністрація,

– пояснив Віктор Бабич, головний лікар Охтирської районної лікарні

Замовником робіт було управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації, вони ж і погоджували проект. Свої висновки та причини обвалу нададуть за тиждень після результатів спеціальної комісії, яка працює на місці.



У відділені обвалилася підвісна стеля

Натомість сам підрядник має іншу версію. Той упевнений: вночі в лікарню міг хтось пробратися, аби навмисно пошкодити стелю. Згідно з договором, упродовж двох років будівельники повинні усувати будь-які недоліки та проводити ремонт власним коштом.

Прокуратура ж натомість відкрила кримінальне провадження. Якщо доведуть, що виконавець робіт порушив норми, аби здешевити ремонт, то винуватцям загрожує до трьох років за ґратами.