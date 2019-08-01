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      На Сумщині у лікарні впала стеля у щойно відремонтованому відділенні: фото, відео

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      Інцидент відбувся у ортопедо-травматологічному відділенні районної лікарні в місті Охтирка Сумської області. Кілька тижнів тому там саме завершили капітальний ремонт.

      Всього обвалилося 10 квадратних метрів підвісної стелі. На щастя, ніхто не постраждав, адже відбулося все це вночі.

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      Будівельники одразу взялися усувати недоліки. Втім, самі лікарі переконані, що стеля падатиме й далі, тому що ремонт у лікарні зробили неякісно.

      Ця підлога повинна бути гладенька, але ж не як скло. Люди на милицях падають на ній. За місяць було вже три таких випадки,
      – розповів Павло Кузьменко, завідувач ортопедо-травматологічного відділення.

      В лікарні встановили 600 металевих дверей, які мають високу звукоізоляцію. Тож пацієнтові з палати практично неможливо покликати медсестру. Крім цього, біля кожних дверей є металеві поріжки, які ускладнюють рух візків. До всього – ще й завузькі проходи в туалети.

      Охтирська лікарня
      Перевезти хворого через такий поріг вкрай важко

      Ремонт відділення, у якому стався обвал стелі, коштував 70 мільйонів гривень. Це – кошти Державного фонду регіонального розвитку. Підрядника для ремонтних робіт шукала обласна влада.

      Ми не маємо ніякого відношення. Це кошти ДФРР. Ми зовсім ні з ким не укладали договір. Тендери та все решта проводила обласна держадміністрація,
      – пояснив Віктор Бабич, головний лікар Охтирської районної лікарні

      Замовником робіт було управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації, вони ж і погоджували проект. Свої висновки та причини обвалу нададуть за тиждень після результатів спеціальної комісії, яка працює на місці.


      У відділені обвалилася підвісна стеля

      Натомість сам підрядник має іншу версію. Той упевнений: вночі в лікарню міг хтось пробратися, аби навмисно пошкодити стелю. Згідно з договором, упродовж двох років будівельники повинні усувати будь-які недоліки та проводити ремонт власним коштом.

      Прокуратура ж натомість відкрила кримінальне провадження. Якщо доведуть, що виконавець робіт порушив норми, аби здешевити ремонт, то винуватцям загрожує до трьох років за ґратами. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Суми Лікарня
      Джерело: 24 канал
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