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ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВИНИ КРИМУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На території будинку нардепа на Донеччині пролунав вибух

14:34, сьогодні 551 Читать новость на русском
На території будинку нардепа Єфімова пролунав вибух
На території будинку нардепа Єфімова пролунав вибух / Фото з відкритих джерел

У Краматорську у селищі Біленьке на території будинку народного депутата від БПП Максима Єфімова стався вибух.

Про це Єфімов написав на своїй сторінці у Facebook.

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За словами нардепа, вибух стався 15 січня о 02:30 в гаражі.

"Один з працівників поставив свою особисту "Славуту" в гараж і включив двигун, щоб прогріти авто. Авто на газу. Ймовірно, вибухнули балони з пропаном (можливо, був витік). Обставини встановлюються", – зазначив він.

Також політик розповів, що під час вибуху ніхто не постраждав.

Теги: Новини України Новини політики Вибух Краматорськ Єфімов Максим Вікторович
Джерело: 24 Канал
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