На території будинку нардепа на Донеччині пролунав вибух
14:34, сьогодні 551 Читать новость на русском
У Краматорську у селищі Біленьке на території будинку народного депутата від БПП Максима Єфімова стався вибух.
Про це Єфімов написав на своїй сторінці у Facebook.
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За словами нардепа, вибух стався 15 січня о 02:30 в гаражі.
"Один з працівників поставив свою особисту "Славуту" в гараж і включив двигун, щоб прогріти авто. Авто на газу. Ймовірно, вибухнули балони з пропаном (можливо, був витік). Обставини встановлюються", – зазначив він.
Також політик розповів, що під час вибуху ніхто не постраждав.
Джерело: 24 Канал
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