На Тернопільщині члени ДВК побили міліціонера

У Микулинцях побили міліціонера, який поскаржився на порушення з боку членів місцевої ДВК у райвідділ. Інцидент стався у ніч на суботу.

Після того, як члени ДВК отримали усю виборчу документацію, вони залишили її на дільниці, не порахувавши попередньо бюлетені та не помістивши їх у сейф, як цього вимагає закон. На зауваження старшого лейтенанта міліції ніхто не відреагував, тож правоохоронець був змушений звернутися у райвідділ. Після цього члени ДВК повернулися на дільницю та побили міліціонера.

На місце подій прибула швидка допомога. У 34-річного потерпілого медики діагностували гематому обличчя, забійну травму носа та інші тілесні ушкодження.

За попередніми даними, голова та його заступник перебували у стані алкогольного сп’яніння. За фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітнику міліції на виборчій дільниці розпочато кримінальне провадження.