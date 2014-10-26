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      На Тернопільщині члени ДВК побили міліціонера

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      У Микулинцях побили міліціонера, який поскаржився на порушення з боку членів місцевої ДВК у райвідділ. Інцидент стався у ніч на суботу.

      Після того, як члени ДВК отримали усю виборчу документацію, вони залишили її на дільниці, не порахувавши попередньо бюлетені та не помістивши їх у сейф, як цього вимагає закон. На зауваження старшого лейтенанта міліції ніхто не відреагував, тож правоохоронець був змушений звернутися у райвідділ. Після цього члени ДВК повернулися на дільницю та побили міліціонера.

      На місце подій прибула швидка допомога. У 34-річного потерпілого медики діагностували гематому обличчя, забійну травму носа та інші тілесні ушкодження. 

      За попередніми даними, голова та його заступник перебували у стані алкогольного сп’яніння. За фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітнику міліції на виборчій дільниці розпочато кримінальне провадження.

      Теги: Новини політики Тернопіль Вибори до ВР-2014
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 26 жовтня 2014
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