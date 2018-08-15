На трасі Дніпро – Миколаїв на ходу зайнялася вантажівка: фото

14 серпня на Дніпропетровщині на ходу загорілася вантажівка: вогонь виник у відсіку двигуна. На щастя, ані водій, ані пасажир транспортного засобу не постраждали.

Про це інформує прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.

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14 серпня о 16:15 у Криничанському районі до служби порятунку найшло повідомлено про пожежу на транспортному засобі на 152 кілометрі траси Дніпро – Миколаїв. Пожежа виникла у відсіку двигуна в автомобілі марки "МАН" з причепом під час руху. Автомобіль був навантажений жмихом,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 16:45 пожежу було локалізовано, а о 17:15 її повністю ліквідували.

Вогнем знищило моторний відсік та кабіну автомобіля, частково пошкодило вантаж – жмих сої на площі 3 квадратних метрів. Площа самого займання склала орієнтовно 12 квадратних метрів.

Водій та пасажир вантажного автомобілю внаслідок пожежі не постраждали. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронці.



Вогнеборці ліквідували пожежу