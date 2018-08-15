09:40
15 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
31°C
31°C 18°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
  • субота
    32°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Некрофілія Поклонської. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:15, 14 серпня
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, 14 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На трасі Дніпро – Миколаїв на ходу зайнялася вантажівка: фото

117 Читать новость на русском
На трасі Дніпро – Миколаїв загорілася вантажівка
На трасі Дніпро – Миколаїв загорілася вантажівка / прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області

14 серпня на Дніпропетровщині на ходу загорілася вантажівка: вогонь виник у відсіку двигуна. На щастя, ані водій, ані пасажир транспортного засобу не постраждали.

Про це інформує прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.

Читайте також: У містах Швеції невідомі у масках підпалили десятки автомобілів: відео

14 серпня о 16:15 у Криничанському районі до служби порятунку найшло повідомлено про пожежу на транспортному засобі на 152 кілометрі траси Дніпро – Миколаїв. Пожежа виникла у відсіку двигуна в автомобілі марки "МАН" з причепом під час руху. Автомобіль був навантажений жмихом,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 16:45 пожежу було локалізовано, а о 17:15 її повністю ліквідували.

Вогнем знищило моторний відсік та кабіну автомобіля, частково пошкодило вантаж – жмих сої на площі 3 квадратних метрів. Площа самого займання склала орієнтовно 12 квадратних метрів.

Водій та пасажир вантажного автомобілю внаслідок пожежі не постраждали. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронці.

вантажівка пожежа
Вогнеборці ліквідували пожежу

Теги: Новини України ДСНС Пожежа Новини Дніпра
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Крути – 99 років потому: історична реконструкція у Києві
 29 січня 2017 , 17:39
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
32 тисячі фунтів за хвилину на полі, 1,5 мільйони за удар: шокуючі подробиці зарплати Фалькао у "Челсі"
 2 липня 2016 , 19:02
Луїс Енріке натякнув, що покине "Барселону" заради англійського клубу
 3 березня 2017 , 23:42
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук