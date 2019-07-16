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      На трасі Харків – Сімферополь вантажівка в'їхала у легковик: є загиблий

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      Фото з місця трагедії
      Фото з місця трагедії / zp.dsns.gov.ua

      У Запорізькій області на трасі Харків – Сімферополь трапилася ДТП за участі вантажівки Mercedes Atego та легкового автомобіля "ЗАЗ Славута" .

      Водій вантажного автомобіля виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення. Після чого Mercedes Atego перекинувся, злетів у кювет та врізався у дерево, повідомляє прес-служба Нацполіції у Запорізькій області.

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      38-річний водій вантажівки загинув на місці події від отриманих травм.. 45-річний водій та 41-річна пасажирка легковика – у лікарні, вони отримали поранення різного ступеня.

      ДТП Запорізька область
      Фото з місця події

      ДТП Запорізька область
      Фото з місця події

      Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

      Зазначимо, що напередодні автомобіль із кортежу президента Зеленського, ймовірно, став винуватцем ДТП на трасі між Василівкою та Мелітополем у Запорізькій області – він в'їхав у колону автобусів з дітьми, намагаючись їх обігнати.

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      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Аварії та ДТП Жертви
      Джерело: 24 канал
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