На трасі Київ – Харків у моторошній ДТП загинуло дві людини: фото 18+
1992
У результаті зіткнення легкового автомобіля та вантажної фури загинуло дві людини. Аварія сталася на трасі Київ-Харків.
Про це повідомляють очевидці у спільноті dtp.kiev.ua у Facebook.
Читайте також: В Івано-Франківську BMW влетів у припаркований тролейбус: фото
"Водій автомобіля Ford на високій швидкості "влетів" в припарковану фуру DAF. Два пасажири легкового авто загинули на місці. Один із загиблих неповнолітній", — йдеться в повідомленні.
Додається, що на місці працюють швидка допомога і патрульна поліція.
Поки що, офіційних коментарів від поліції немає.
Фото з місця ДТП
Два пасажири легкового авто загинули на місці. Один із загиблих неповнолітній
Фото з місця ДТП
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Український військовий загинув внаслідок бою у Водяному23 листопада 2016 , 13:35
Білик вперше прокоментувала свій концерт в Одесі9 червня 2017 , 12:54
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги7 жовтня 2013 , 16:54