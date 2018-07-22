На трасі Київ – Харків у моторошній ДТП загинуло дві людини: фото 18+

У результаті зіткнення легкового автомобіля та вантажної фури загинуло дві людини. Аварія сталася на трасі Київ-Харків.

Про це повідомляють очевидці у спільноті dtp.kiev.ua у Facebook.

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"Водій автомобіля Ford на високій швидкості "влетів" в припарковану фуру DAF. Два пасажири легкового авто загинули на місці. Один із загиблих неповнолітній", — йдеться в повідомленні.

Додається, що на місці працюють швидка допомога і патрульна поліція.

Поки що, офіційних коментарів від поліції немає.



Фото з місця ДТП



Два пасажири легкового авто загинули на місці. Один із загиблих неповнолітній



Фото з місця ДТП







