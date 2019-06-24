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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
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      На верхівці потрібні принципові тверді люди, – Садовий на зустрічі з антикорупціонерами

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      Садовий на зустрічі із громадськими активістами
      Садовий на зустрічі із громадськими активістами

      У питанні встановлення справедливості ми маємо спільну позицію із громадськими організаціями.

      Про це на зустрічі із громадськими активістами щодо порядку денного встановлення справедливості сказав лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

      Ми маємо сьогодні антикорупційний суд, маємо дуже багато інституцій. Але, на моє переконання, питання номер один – це кадри. Якщо номінант на посаду генерального прокурора буде твердою, принциповою людиною, і така сама людина з’явиться на позицію керівника СБУ, я думаю, що система почне зовсім по-іншому перебудовуватися. Тому що зараз є непокараність. А якщо почнуться перші серйозні покарання людей, які грабують державу, це буде найкращий імпульс, який тільки можна буде зробити. Для цього потрібні на верхівці принципові тверді люди,
      – наголосив Андрій Садовий.

      За словами голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, найголовніше у представленому порядку денному встановлення справедливості – це судова реформа, реформа ГПУ, перезавантаження Нацполіції, реформа СБУ.

      "Все те, що мало би бути давно вже зроблено. Та, на жаль, після Революції Гідності партія колишнього президента і Народний фронт у своїй більшості обрали варіант не робити докорінні реформи, а робити вигляд реформ", – сказав Шабунін.

      Нагадаємо, 18 червня "Самопоміч" однією із перших політичних сил підтримала висунутий 17-ма спеціалізованими громадськими організаціями порядок денний встановлення справедливості. Громадські активісти вимагають належної реформи судової системи, прокуратури та поліції, перезавантаження частини антикорупційних органів, повернення відповідальності за незаконне збагачення та продовження міжнародних закупівель тощо.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Самопоміч Андрій Садовий Активісти Віталій Шабунін
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