На відкритті ЧС-2018 у Росії розгорнули прапор України: з’явилось відео

14 червня на стадіоні "Лужнікі" у Москві відбулась помпезна церемонія відкриття Чемпіонату світу з футболу.

ЧС-2018 триватиме у Росії до 15 липня.

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Чимало світових лідерів раніше повідомили, що бойкотуватимуть світову першість у РФ.

До бойкоту Чемпіонату у Росії закликають й українців, в тому числі бойкотувати перегляд матчів, які транслюють два українські телеканали.

Раніше повідомлялось, що квитки на матчі ЧС-2018 придбало приблизно 6 тисяч громадян України.

А на самій церемонії відкриття, що пройшла 14 червня на стадіоні "Лужнікі" у Москві, помітили прапор України.

На відео, яке оприлюднило видання "Апостроф", помітно, як один із вболівальників на трибуні розмахує великим синьо-жовтим прапором. За кадром чути вигук "Україна – forever!"

В цей час на сцені виступав британський співак Роббі Вільямс, якого на батьківщині неабияк розкритикували за те, що "продався диктатору" і погодився виступити на відкриття Чемпіонату світу у Росії.

Що цікаво, під час виступу на відкритті Чс-2018 Роббі Вільямс показав непристойний жест.

Дивіться відео, як на відкритті ЧС-2018 у Росії розгорнули прапор України: