Футболісти збірної Англії відмовилися куштувати російський коровай під час ЧС-2018
Футболістів збірної Англії зустрічали у Росії хлібом-сіллю, але вони відмовилися куштувати російський коровай, злякавшись долі Скрипалів. Гостям також подарували самовар.
Гості з Англії подарунки прийняли, але частуватися короваєм не стали.
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Нагадаємо, що збірна Англії на Чемпіонат світу привезла власні продукти і кухарів. Все через те, що англійці бояться отруєння після скандалу навколо колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.
А от португальці коровай скуштували. Щоправда, наврядчи він їм прийшовся до смаку. Так, Кріштіану Роналду спочатку довго не міг зрозуміти, як його їсти, а коли спробував – почав голосно сміятися.
Відео: як Криштіану Роналду куштував російський коровай
До слова, російський комік Семен Слєпаков записав нову глузливу пісню "Оле Оле Оле!" про Чемпіонат світу з футболу, що невдовзі стартує в РФ. Автор композиції поглузував з російської футбольної збірної, а також запропонував призначити новим її тренером лідера Чечні Рамзана Кадирова.