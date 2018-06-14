Футболисты сборной Англии отказались пробовать российский каравай во время ЧМ-2018

Футболистов сборной Англии встречали в России хлебом-солью, но они отказались пробовать российский каравай, испугавшись судьбы Скрипалей. Гостям также подарили самовар.

Гости из Англии подарки приняли, но угощаться караваем не стали.

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Напомним, что сборная Англии на Чемпионат мира привезла собственные продукты и поваров. Все потому, что англичане боятся отравления после скандала вокруг бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.



А вот португальцы каравай попробовали. Правда, вряд ли он им пришелся по вкусу. Так, Криштиану Роналду сначала долго не мог понять, как его есть, а когда попробовал – начал громко смеяться.

Видео: как Криштиану Роналду пробовал российский каравай

К слову, российский комик Семен Слепаков записал новую насмешливую песню "Оле Оле Оле!" о Чемпионате мира по футболу, который вскоре стартует в РФ. Автор композиции посмеялся над российской футбольной сборной, а также предложил назначить новым ее тренером лидера Чечни Рамзана Кадырова.