На Волині засудили білоруса, який вкрав алкоголю майже на два мільйони гривень

Мешканцем міста Вітебськ, що у Республіці Білорусь, Луцький міський суд засудив до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна за крадіжку елітного алкоголю вартістю 1,9 мільйон гривень.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури.

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"Удень 24 січня 2015 року 38-річний білорус поставив на стоянку в селі Липини Луцького району вантажівку з фіктивними номерними знаками, та в ніч на 25 січня він зі спільниками проник у напівпричіп іншого авто, яке знаходилося поряд на цій же стоянці, і перевантажив у свій автомобіль понад тисячу ящиків з елітними алкогольними напоями – віскі, бурбоном та джином", – розповідають деталі у прокуратурі.

Злочинними діями чоловіка було завдано майнової шкоди на майже 1,9 мільйона гривень.

У листопаді 2017 року обвинуваченого, який компетентними органами України був оголошений в розшук, затримали у Литві та екстрадували до України.

У суді чоловік свою винуватість у вчиненому не визнав, проте зібраними в ході досудового розслідування її було повністю доведено.

Луцький міськрайонний суд, визнавши зловмисника винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.