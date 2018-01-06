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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На волю може вийти винуватець ДТП, у якій загинула сестра Ноздровської, – Найєм

16:10, сьогодні 2849 Читать новость на русском
Загиблі сестри Ірина Ноздровська та Світлана Сапатинська
Загиблі сестри Ірина Ноздровська та Світлана Сапатинська / Фото з вільних мереж

Винуватець ДТП, у якій загинула сестра вбитої юристки Ірини Ноздровської Світлана Сапатинська – племінник екс-глави Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський – може вийти із в’язниці на волю за амністією.

Про це у своєму блозі на сайті видання "Українська правда" пише народний депутат Мустафа Найєм.

"Обвинувальний акт прокурорів дозволяє адвокатам Дмитра трактувати закон на свою користь. У суді першої інстанції прокурори з невідомої причини не внесли до обвинувального акту дві важливі обставини, за яких було скоєно наїзд і загинула сестра Ірини", – наголошує народний обранець.

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За його інформацією, прокурори побачили у діях Россошанського "порушення правил дорожнього руху у дуже обмеженому обсязі".

Найєм наголосив, що прокурори також не помітили нетверезий стан Россошанського і не врахували, що відразу після наїзду він, замість надання допомоги потерпілій, зайнявся вирішенням своєї проблеми.

За даними свідків, відразу після наїзду Россошанський тривалий час розмовляв телефоном і не надав допомогу потерпілій, яка все ще була жива, і за умови надання допомоги могла б вижити,
– мовиться у блозі нардепа.

Найєм наголосив, що на його думку, до обвинувального акту, який прокурори принесуть на повторне засідання суду першої інстанції, повинні бути внесені зміни щодо збільшення обсягу обвинувачення Россошанського.

"Зокрема, в порядку ст. 338 КПК України, окрім звинувачення у порушенні ПДР, що спричинило смерть потерпілої, буде п. 2.9, п. п. А ПДР: "Водієві забороняється керувати транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння або перебуваючи під впливом наркотичних чи токсичних речовин". Під час суду прокурори усно озвучили, що Россошанський перебував у стані наркотичного сп'яніли, але письмово в обвинувальний акт цього не внесено", – пояснив політик.

Окрім того, за словами Найєма, у порядку ст. 339 КПК має бути висунуто додаткове звинувачення у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 135 КК – "Свідоме ненадання допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження, у випадку, коли він сам поставив потерпілого у небезпечне для життя становище, що спричинило смерть потерпілого".

"Це не тиск і не втручання у роботу слідчих, а заклик до здорового глузду і елементарних норм закону, невиконання яких може істотно ускладнити ситуацію", – наголосив Найєм.

Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. За даними експертизи тіла, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.

Теги: Новини України Жертви Ірина Ноздровська Аварії та ДТП Кримінальні новини Мустафа Найєм Розслідування
Джерело: 24 Канал
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