На вулицях окупованого Сімферополя заспівали пісню "Океану Ельзи": відео

У центрі окупованого Сімферополя вуличні музиканти виконали відомий хіт українського гурту "Океан Ельзи". Так, двоє хлопців під гітару заспівали пісню "Без бою".

Відповідне відео 26 серпня у Twitter опублікував користувач Aliev Eldar. На кадрах видно, що послухати музикантів зібралося чимало місцевих жителів, які оцінили виступ хлопців гучними оплесками. Читайте також: Скандальна Лоліта заспівала в окупованому Криму пісню "Океану Ельзи": відео "Окупований Крим. Центр Сімферополя – грає українська пісня групи "Океан Ельзи" – "Я не здамся без бою", – мовиться у підписі до відео. Оккупированный Крым. Центр Симферополя - играет украинская песня группы «Океан Эльзы » - я не сдамся без бою. pic.twitter.com/yWc3HMSisS — Aliev Eldar (@aliev_aliev) 26 августа 2018 г.