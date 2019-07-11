На Закарпатті обстріляли авто поліцейського, що бореться з контрабандою: є поранені

На Закарпатті невідомі випустили 5 куль в автомобіль начальника управління захисту економіки поліції області Андрія Іванківа. Поранено випадкову жінку, що стала свідком стрілянини.

Головною причиною замаху на Іванківа в поліції називають його ефективну діяльність, пов'язану з боротьбою з контрабандою.

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Іванків працює на посаді з квітня 2016 року і показав себе достатньо ефективним керівником. Колектив поліції економіки згуртований і працює ефективно, заявив голова Нацполіції Сергій Князєв.

Внаслідок інциденту поранення отримала 66-річна жителька Ужгорода, що стала свідком злочину. Її швидко госпіталізували і життю жінки нічого не загрожує.

На місці ведеться слідство. Правоохоронці планують розслідуватими справу як посягання на життя працівника поліції. Винним у злочині загрожує від 9 до 15 років в’язниці.



