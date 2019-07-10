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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Екс-головному митнику Закарпаття вручили підозру у привласненні 13 мільйонів гривень

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      Скандали з митницею набирають обертів
      Скандали з митницею набирають обертів / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      Володимир Колесников – екс-начальник Закарпатської митниці та заступник голови ОДА – начебто привласнив 12 мільйонів 700 тисяч гривень, що становить 30% від загальної вартості реконструкції контрольно-пропускного посту "Ужгород".

      Оперативники управління захисту економіки в Закарпатській області, слідчі Нацполіції та прокурори спільними зусиллями викрили злочинну схему привласнення бюджетних коштів, а також виявили і осіб, причетних до злочину. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

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      У чому полягала злочинна схема?

      Згідно з повідомленням МВС, схему організував екс-начальник Закарпатської митниці ДФС Володимир Колесніков, що зараз працює заступником головного митника Херсонщини та Криму. А разом з ним – керівник неназваної комерційної структури разом зі своїм батьком.

      Слідством виявило, що на рахунки певного підприємства безпідставно перерахували передоплату за реконструкцію КПП "Ужгород" – 30% від загальної вартості у 47 мільйонів 899 тисяч 996 гривень, тобто понад 12,7 мільйона гривень. 

      Очевидно, мовиться про ТОВ "Торговий Дім Укрвторресурс", адже саме це підприємство підписало у вересні 2015 року угоду із Закарпатською митницею ДФС про надання послуг з реконструкції існуючих та будівництва нових об’єктів інфраструктури пункту пропуску "Ужгород"

      Що відомо про Володимира Колеснікова?Колесніков Володимир Іванович – голова Закарпатської митниці з вересня 2015 (призначений поза конкурсом, у порушення публічних заяв керівництва ДФС) до квітня 2017 року.

      Колесніков
      Екс-голова митниці Закарпаття Володимир Колесніков

      Потім працював заступником голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, а з листопада 2018 року обіймає посаду заступника начальника митниці у Херсонській області, Криму та Севастополі.

      Як саме порушив закон підозрюваний?

      Чиновник підписав та завірив печаткою акти виконаних робіт, наперед знаючи, що виконавець вже порушив графік виконання робіт і навіть не почав реконструкцію митного поста "Ужгород".

      При цьому підозрюваний особисто дав вказівку перерахувати 12,7 мільйона гривень підприємству за виконані роботи, а отримані кошти конвертував у готівку через фіктивні фірми.

      10 липня колишньому начальнику Закарпатської митниці Володимиру Колеснікову вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, а саме:

      – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
      – Вчинення злочину за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією.
      – Службове підроблення.

      Переддень, 9 липня, ДБР здійснило обшуки в офісі ДФС Волинській області. Слідчі викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники ДФС та податківці – вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами і отримували відкати.

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      Теги: Новини України Державна митна служба Державна фіскальна служба Новини Закарпаття
      Джерело: 24 канал
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