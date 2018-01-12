03:18
13 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Прокляття імені Навального. Стаття за
Вєсті Кремля
22:37, 12 січня
Вєсті.UA. Зоряні війни в Криму. У Харкові не лишилось суддів
Вєсті.UA
21:17, 12 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

На Закарпатті перехожих налякала величезна екзотична змія: є фото

21:20, 12 січня 7394 Читать новость на русском
На Закарпатті перехожих налякала величезна екзотична змія
На Закарпатті перехожих налякала величезна екзотична змія / interesnosti.com

У місті Хуст в районі вулиці Пірогова люди посеред вулиці натрапили на екзотичну змію. Невідомі перехожі вбили цінний експонат.

Про це повідомив один з очевидців Тарканій Юрій на сторінці групи "Хуст" у Facebook.

"У районі Пирогова убитий або удав, або пітон, точно не скажу. Історію його появи також не знаю. Шкода тварину", – йдеться в дописі.

Читайте також: У США дозволили знищити один вид птахів заради іншого

Ніхто з людей не знає, звідки істота взялася у місті. У коментарях до фото користувачі припускають, що це міг бути імператорський удав, який в природних умовах живе лише в Центральній і Південній Америці. Найімовірніше, змія втекла з чийогось помешкання.

Судячи зі світлин, йдеться про неотруйного імператорського удава, що змія незадовго перед тим втекла з якогось помешкання неподалік, бо при 10-тиградусному холоді тварина, що мешкає винятково в теплому тропічному кліматі, могла бути відносно активною не більше півгодини,
– вважає власник кафе-екзотаріуму "Акваріум" Олег Диба.

Він додав, що імператорські удави – невибагливі і неагресивні тварини, які часто утримуються в спеціально обладнаних тераріумах.

На Закарпатті перехожих налякала величезна екзотична змія

На Закарпатті перехожих налякала величезна екзотична змія

На Закарпатті перехожих налякала величезна екзотична змія

На Закарпатті перехожих налякала величезна екзотична змія

Теги: Новини України світ тварин Новини Закарпаття
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 12 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Чем живет мир: революция в Тунисе,
12 січня, 23:00 Чем живет мир: революция в Тунисе, "Огонь и ярость" в Белом доме и коммунисты в открытом космосе
219
Головні новини 12 січня:
12 січня, 22:22 Головні новини 12 січня: "благодійник" Путін, кір наступає та деталі вбивства таксистки
754
Все, что нужно знать родителям о кори: кого и когда прививать
12 січня, 22:00 Все, что нужно знать родителям о кори: кого и когда прививать
Все про здоров'я 871
6 текстів щедрівок українською мовою
12 січня, 21:00 6 текстів щедрівок українською мовою
19313
Про розстріл пасажирського автобуса терористами 3 роки тому
12 січня, 20:00 Про розстріл пасажирського автобуса терористами 3 роки тому
Віталій Дейнега 586
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Суркіси виграли апеляцію на мільярди у Нацбанку
 8 листопада 2017 , 18:54
Миротворці ООН на Донбасі: Порошенко скоординував підходи з генсеком ОБСЄ
 13 вересня 2017 , 20:14
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук