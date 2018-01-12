На Закарпатті перехожих налякала величезна екзотична змія: є фото

У місті Хуст в районі вулиці Пірогова люди посеред вулиці натрапили на екзотичну змію. Невідомі перехожі вбили цінний експонат.

Про це повідомив один з очевидців Тарканій Юрій на сторінці групи "Хуст" у Facebook.

"У районі Пирогова убитий або удав, або пітон, точно не скажу. Історію його появи також не знаю. Шкода тварину", – йдеться в дописі.

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Ніхто з людей не знає, звідки істота взялася у місті. У коментарях до фото користувачі припускають, що це міг бути імператорський удав, який в природних умовах живе лише в Центральній і Південній Америці. Найімовірніше, змія втекла з чийогось помешкання.

Судячи зі світлин, йдеться про неотруйного імператорського удава, що змія незадовго перед тим втекла з якогось помешкання неподалік, бо при 10-тиградусному холоді тварина, що мешкає винятково в теплому тропічному кліматі, могла бути відносно активною не більше півгодини,

– вважає власник кафе-екзотаріуму "Акваріум" Олег Диба.

Він додав, що імператорські удави – невибагливі і неагресивні тварини, які часто утримуються в спеціально обладнаних тераріумах.

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