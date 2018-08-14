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На Закарпатті п'яний водій скоїв ДТП та втік, залишивши в авто травмованих дітей

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ДТП на Закарпатті
ДТП на Закарпатті / Нацполіція

Вночі проти 14 серпня у селі Верхній Коропець, що на Закарпатті, сталась аварія. Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та в'їхав у кювет. А поранених пасажирів, з яких двоє дітей, залишив напризволяще.

Загалом, у той час в його бусі перебувало п'ятеро пасажирів, повідомили 24 каналу у Нацполіції у Закарпатській області.

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З травмами різного ступеня важкості до лікарні доправили дітей 6 та 13 років. За допомогою до медиків звернулись і троє дорослих з мікроавтобуса. Усіх госпіталізували, їхньому життю нічого не загрожує.

Самого ж горе-водія поліцейським довелось шукати впродовж години. На відмінну від інших пасажирів, він серйозно не постраждав. 

Поліція менш як за годину розшукала водія. Він виявився в стані алкогольного сп'яніння. У нього в крові було більше 3 проміле алкоголю. Переховувався він в одній із надвірних споруд,
– зазначила речниця Головного управління Нацполіції у Закарпатській області Тетяна Щоголєва. 

Відео коментаря речниці Нацполіції у Закарпатській області

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Закарпаття
Джерело: 24 канал
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