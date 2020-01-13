На Закарпатті загинула 66-річна жінка, яка випадково порізала собі шию
На Закарпатті у селі Підгірне жінка через власну необережність отримала колото-різану рану шиї. Вона померла у кареті швидкої допомоги.
До поліції надішло повідомлення від лікарів, що у кареті швидкої допомоги померла 66-річна мешканка села. Про це повідомляє Mukachevo.net.
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Правоохоронці встановили, що пенсіонерка отримала колото-різану рану шиї випадково, вона впала з дерев'яної колоди у кладовій кімнаті, а у руках у неї був ніж.
Поліція відкрила кримінальне провадження з відміткою "нещасний випадок".
У ході огляду тіла померлої, судово-медичний експерт встановив, що вище вказане тілесне ушкодження могла отримати з власної необережності.