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      На Закарпатті загинула 66-річна жінка, яка випадково порізала собі шию

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      Сама себе випадково порізала ножем. 66-річна жінка померла у кареті швидкої / korupciya.com

      На Закарпатті у селі Підгірне жінка через власну необережність отримала колото-різану рану шиї. Вона померла у кареті швидкої допомоги.

      До поліції надішло повідомлення від лікарів, що у кареті швидкої допомоги померла 66-річна мешканка села. Про це повідомляє Mukachevo.net.

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      Правоохоронці встановили, що пенсіонерка отримала колото-різану рану шиї випадково, вона впала з дерев'яної колоди у кладовій кімнаті, а у руках у неї був ніж.

      Поліція відкрила кримінальне провадження з відміткою "нещасний випадок".

      У ході огляду тіла померлої, судово-медичний експерт встановив, що вище вказане тілесне ушкодження могла отримати з власної необережності.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Закарпаття Кримінальні новини
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