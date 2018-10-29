На Житомирщині попрощались з пілотом, загиблим у катастрофі СУ-27 на Вінниччині: фото

На Житомирщині поховали пілота Івана Петренка, який загинув у літаку СУ-27 під час навчань на Вінниччині.

Нагадаємо, навчально-бойовий Су-27, у кабіні якого були Іван Петренко та американський льотчик Сет Нерінг, розбився під час польоту на вишколі "Чисте небо 2018" на території Вінницької області.

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За розслідування трагедії взялася військова прокуратура. Основною версією слідства наразі є порушення правил польоту. Іван Петренко, за спогадами колег, був одним із найдосвідченіших українських льотчиків. У чоловіка залишилась родина – дружина та донька.

Попрощалися з ним у селищі Озерне. Там чоловік служив кілька років і командував льотним підрозділом. Біля місцевого будинку офіцерів зібралось близько півтисячі людей. Зокрема, його колишні колеги.



Прощання із загиблим пілотом СУ-27 Іваном Петренком

Після церемонії прощання з почесною вартою пілота поховали на місцевому кладовищі.



Прощання із загиблим пілотом СУ-27 Іваном Петренком



Прощання із загиблим пілотом СУ-27 Іваном Петренком