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      На Житомирській трасі в Києві зіткнулися вантажівка та два легковика: троє постраждалих

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      Фото з місця події
      Фото з місця події / https://kiev.informator.ua

      На трасі Київ – Житомир зіткнулися "Жигулі", Opel, та вантажівка Mercedes. Внаслідок ДТП постраждали троє осіб, які були у салоні "Опеля".

      Вони отримали легкі травми, їх одразу госпіталізували, повідомляє "Інформатор"

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      Згідно з попередньою інформацією, автомобілі їхали у напрямку Києва. За словами власників легкових авто, вони стояли на червоному світлі світлофора, коли водій вантажівки влетів у них.

      Аварія
      ДТП на Житомирській трасі у Києві

      Аварія
      Пасажири "Опеля" отримали легкі травми

      Водій Mercedes ж стверджує, що Opel та "Жигулі" спробували проскочити на миготливе зелене світло. Після цього вони різко загальмували, тож він не встиг об'їхати їх і влетів спочатку в Opel, а той – у "Жигулі". 

      Аварія
      Вантажівка Mercedes

      Дивіться відео: на Житомирській трасі у Києві сталася ДТП

       

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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