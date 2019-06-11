На Житомирській трасі в Києві зіткнулися вантажівка та два легковика: троє постраждалих

На трасі Київ – Житомир зіткнулися "Жигулі", Opel, та вантажівка Mercedes. Внаслідок ДТП постраждали троє осіб, які були у салоні "Опеля".

Вони отримали легкі травми, їх одразу госпіталізували, повідомляє "Інформатор"

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Згідно з попередньою інформацією, автомобілі їхали у напрямку Києва. За словами власників легкових авто, вони стояли на червоному світлі світлофора, коли водій вантажівки влетів у них.



ДТП на Житомирській трасі у Києві



Пасажири "Опеля" отримали легкі травми

Водій Mercedes ж стверджує, що Opel та "Жигулі" спробували проскочити на миготливе зелене світло. Після цього вони різко загальмували, тож він не встиг об'їхати їх і влетів спочатку в Opel, а той – у "Жигулі".



Вантажівка Mercedes

Дивіться відео: на Житомирській трасі у Києві сталася ДТП