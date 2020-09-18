НАБУ повідомило експосадовцю Генпрокуратури про підозру у зловживанні службовим становищем. Так, підозрюють, що ексчиновник завдав державі збитків на 1,8 мільйона гривень.

Підозрюваний працював начальником одного з відділів Управління матеріально-технічного забезпечення Генпрокуратури. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

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Що зробив ексчиновник

Слідчі встановили, що колишній посадовець впродовж 2015 року сприяв укладенню договорів між Генпрокуратурою та різними приватними компаніями. Згідно з цими угодами, компанії нібито повинні були зробити ремонт у приміщеннях прокуратури. ГПУ перерахувала цим компаням 1,8 мільйона гривень. Проте ніхто нічого не відремонтував.

Яке покарання загрожує експосадовцю

Ексчиновнику загрожує покарання за зловживання владою. Якщо провину таки доведуть у суді, зловмисникові загрожуватиме від 3 до 6 років ув'язнення і заборона обіймати певні посади терміном на 3 роки.

Зауважимо, що цю справу детективи НАБУ розслідували з січня 2016 року.