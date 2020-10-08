НАБУ проводить масові обшуки через продаж барж "Дунайського пароплавства"
Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводять масові обшуки у справі про зловживання в компанії "Українське Дунайське пароплавство". Обшуки тривають в офісах причетних компаній та інших об'єктах.
Обшуки 8 жовтня проходять за місцем проживання людей, офісів низки компаній та інших об'єктів. Про це повідомили у фейсбуці НАБУ.
Читайте також Зловживання на 1,8 мільйона гривень: НАБУ оголосило підозру ексчиновнику ГПУ
НАБУ та САП проводить їх для розслідування можливих зловживань, що завдали "Дунайському пароплавству" збитків в особливо великих розмірах.
Мова йде про можливе незаконне відчуження 32 ліхтерів (барж), що належать ПАТ "УДП" які в подальшому вивезли за кордон,
– йдеться у повідомленні.
Попередньо ситуацію кваліфікували за статтею про зловживання владою або службовим становищем з тяжкими наслідками.
Що відомо про "Українське Дунайське пароплавство"?Судноплавна компанія, що здійснює перевезення вантажів і пасажирів морським та річковим транспортом. 100% її акцій належать державі – Мінінфраструктури.
Основні види діяльності компанії: перевезення вантажів і пасажирів річковим транспортом по Дунаю та морським транспортом в Чорноморському та Середземноморському регіоні, а також суднобудування та судноремонт на Кілійському суднобудівно-судноремонтному заводі.