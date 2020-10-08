Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводять масові обшуки у справі про зловживання в компанії "Українське Дунайське пароплавство". Обшуки тривають в офісах причетних компаній та інших об'єктах.

Обшуки 8 жовтня проходять за місцем проживання людей, офісів низки компаній та інших об'єктів. Про це повідомили у фейсбуці НАБУ.

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НАБУ та САП проводить їх для розслідування можливих зловживань, що завдали "Дунайському пароплавству" збитків в особливо великих розмірах.

Мова йде про можливе незаконне відчуження 32 ліхтерів (барж), що належать ПАТ "УДП" які в подальшому вивезли за кордон,

– йдеться у повідомленні.

Попередньо ситуацію кваліфікували за статтею про зловживання владою або службовим становищем з тяжкими наслідками.