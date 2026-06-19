У квартирі детектива НАБУ виявили пристрої для прихованого стеження

У квартирі керівника одного з підрозділів детективів НАБУ виявили технічні засоби, які могли використовувати для прихованого збору інформації. За цим фактом у бюро розпочали досудове розслідування.

Про це повідомляє НАБУ.

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Як вдалося виявити пристрої для стеження у квартирі детектива НАБУ?

Як повідомили в НАБУ, кримінальне провадження відкрито за статтею 182 Кримінального кодексу України – порушення недоторканості приватного життя. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та осіб, які можуть бути причетними до встановлення обладнання.

За даними відомства, власник квартири поверхом вище розповів, що до нього звернулися люди, які представилися правоохоронцями. Вони нібито заявили, що в помешканні під ним проживає російський шпигун. Згодом детективи ідентифікували одного з цих чоловіків як чинного співробітника СБУ.

У НАБУ наголосили, що згаданий детектив бере участь у розслідуванні низки резонансних кримінальних проваджень. Зокрема, йдеться про справи, пов'язані з корупційними правопорушеннями у митній сфері, діяльністю окремих правоохоронців та державних підприємств.

У бюро також заявили, що будь-які спроби незаконного збору інформації про співробітників НАБУ є неприпустимими та можуть становити загрозу для незалежності й ефективності антикорупційних розслідувань.

У квартирі детектива НАБУ виявили пристрої для прослуховування / Відео з фейсбуку НАБУ

Також у відомстві підкреслили, що незалежність НАБУ та гарантії безперешкодного виконання повноважень його працівниками є важливою умовою ефективної боротьби з корупцією. Усі обставини інциденту отримають належну правову оцінку в межах досудового розслідування.