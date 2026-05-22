Збитків на 36 мільйонів гривень: екскерівник Держрезерву отримав підозру від НАБУ

Правоохоронці викрили масштабну схему із заволодіння коштами державного підприємства зі сфери управління Державного агентства з управління резервами України.Серед підозрюваних – колишній керівник Держрезерву.

Про це пише НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Що відомо про схему, до якої міг бути залучений екскерівник Держрезерву?

Правоохоронці розповіли, що, окрім колишнього керівника Держрезерву, серед підозрюваних були:

колишній заступник директора ДП зі сфери управління Державного агентства з управління резервами України;

організатор схеми;

фізична особа – пособник.



Правоохоронці викрили масштабну схему на тіньовій оренді / Фото НАБУ

За даними слідства, восени 2022 року підозрювані розробили план заволодіння коштами державного підприємства від надання складських послуг.

Із січня 2023 року посадовці держпідприємства під виглядом послуг зі зберігання передавали значні складські площі підконтрольним приватним компаніям. Ці компанії надалі здавали отримані державні площі в оренду реальному бізнесу. Отримані за це гроші переводилися в готівку та осідали в кишенях учасників схеми,

– пояснили у НАБУ та САП.

Водночас для прикриття злочину та створення видимості "законної діяльності" посадовці держпідприємства укладали з підконтрольними фірмами фіктивні договори.

"До актів приймання-передавання вносили свідомо неправдиві відомості: на папері площа наданих в оренду приміщень була значно меншою, ніж фактично використовувалася", – зазначили правоохоронці.

Сума збитків державі становить близько 36 мільйонів гривень.



Дії підозрюваних кваліфікували за статтею Кримінального кодексу України про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

Учасникам схеми може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

У САП наголосили, що організатора злочинної схеми затримали під час спроби перетнути державний кордон. Наразі суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство у справі ще триває. Також продовжуються обшуки за місцями проживання фігурантів, встановлюється повне коло осіб, причетних до можливого функціонування корупційної схеми.