НАБУ виймає в "Ощадбанку" документи у справі грошей Януковича, – ЗМІ
Працівники Національного антикорупційного бюро проводять в "Ощадбанку" виїмку документів.
Про це повідомляє ТСН із посиланням на джерела у Генпрокуратурі.
Згідно з інформацією видання, до "Ощадбанку" надійшли ухвали Солом‘янського райсуду Києва про виїмку за клопотанням слідчих детективів НАБУ документів щодо офшорних компаній.
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Виїмки відбуваються за фактом незаконних дій посадовими особами банку у зв’язку із списанням коштів на користь бюджету. З ухвал Солом’янського суду зрозуміло, що порушено не одну, а принаймні три справи щодо посадових осіб (ст. 388 та ст. 191 КК (розтрата),
– мовиться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше із рахунків "Ощадбанку" до держбюджету було перераховано 156,8 мільйона доларів та 218 тисяч гривень. У ГПУ стверджують, що ці гроші належали оточенню екс-президента України Віктора Януковича. Проте НАБУ стверджує, що ці кошти були арештовані ними раніше у "газовій справі" депутата-втікача Олександра Онищенка.