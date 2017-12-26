"На старті наступного року" Луценко планує конфіскувати ще 5 мільярдів Януковича
00:24, сьогодні 237 Читать новость на русском
Генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі українських телеканалів заявив, що на старті наступного року заплановано спецконфіскувати ще 5 мільярдів гривень екс-президента Віктора Януковича та його оточення.
Про це пише "Інтерфакс". Луценко також висловив сподівання, що цього разу уряд буде більш організованим у цьому питанні.
Ми маємо план ще 5 мільярдів гривень спецконфіскувати. На старті наступного року ми це зробимо,
– сказав він.
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Луценко також наголосив на тому, що має право вимагати аби наступного року всі кошти В.Януковича та його оточення "дійшли до людей".
Джерело: 24 Канал
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