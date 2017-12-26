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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Луценко розповів, про що домовився з Ситником після скандалів навколо НАБУ

23:07, 26 грудня 1343 Читать новость на русском
Юрій Луценко
Юрій Луценко

Кінець 2017 року відзначився в Україні напруженою ситуацією, яка виникла навколо національного антикорупційного бюро. Сприяла цьому і позиція генпрокурора, який відверто звинувачував НАБУ у порушенні законодавства.

Однак, за словами генпрокурора Юрія Луценка, після цього в нього відбулась розмова з очільником НАБУ Артемом Ситником, де вони "спільно прийшли до того, що було помилкою публічне зведення рахунків". Про це Юрій Луценко заявив під час спілкування з журналістами, передає ТСН.

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"Я не маю права закривати очі на те, що НАБУ, як мені здається, як здається нашим фаховим прокурорам, сьогодні порушує ту чи іншу частину законодавства. Ми зустрілися з паном Ситником буквально днями. Після його повернення зі Сполучених Штатів ми провели обговорення ситуації, і спільно прийшли до того, що було помилкою публічне зведення рахунків. Заяви НАБУ про те, що їм перешкоджають. Інші речі, в тому числі з мого боку. Цього не розуміють ні українці, ні за кордоном", – заявив Луценко.

Він зазначив, що "навіть якщо хтось із нас правий, це все рівно наносить удар по всій правоохоронній системі".

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"Тому я одразу пропонував і зараз стою на цьому – потрібно за столом обговорювати проблеми і робити реальні кроки на зустріч одне одному. Що я маю на увазі? Я, наприклад, за своїм підписом направив до парламенту зміни до законів, які, з моєї точки зору, є неадекватними. Ну, наприклад, набрання нелегальних агентів на відкритих конкурсах. Ну, всім зрозуміло, що це ненормально. Штірліц, напевно, з розуму зійшов би, якби йому сказали, що треба пройти відкритий конкурс. Але з іншого боку – це закон. Якщо він неправильний – його міняють. Але не порушують", – наголосив Луценко.

Теги: Юрій Луценко Новини України Новини політики НАБУ ГПУ
Джерело: 24 Канал
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