Служба безпеки України затримала начальника управління ДФС Тернопільщини. Чиновника спіймали на хабарі у розмірі 37 тисяч доларів. Це становить понад 1 мільйон гривень.

За що чиновник вимагав хабар

Головний фіскал Тернопільщини та його підлеглий вимагали 37 тисяч доларів у підприємця з області. Про це повідомила пресслужба СБУ.

До речі Чиновника ДСНС зловили на хабарі у 70 тисяч доларів: фото

За цю суму чиновники обіцяли бізнесмену перекваліфікувати справу про нібито несплату податків на м'якшу статтю.

Зловмисників затримали на місці злочину після отримання хабаря.

Що загрожує посадовцям

Згодом держслужбовцям повідомлять про підозру та скерують справу до суду. Наразі тривають слідчі дії. Чиновникам загрожує від 3 до 12 років ув'язнення. Також їх можуть позбавити права обіймати державні посади.

З фото видно, що на місці події зібралось багато людей. В машині фіскалів знайшли гроші та харчі.



Люди зібрались на місці події / Фото СБУ



Затриманий чиновник / Фото СБУ



Начальник управління ДФС Тернопільщини / Фото СБУ



Хабар, який взяв начальник ДФС Тернопільщини / Фото СБУ



В машині фіскалів знайшли гроші та харчі / Фото СБУ