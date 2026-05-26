Над Москвою до кінця війни закрили небо: політтехнолог вказав на цікаву деталь цього рішення

В Росії обмежують польоти цивільної авіації над майже усією європейською частиною до закінчення війни проти України. Зокрема обмеження запровадять і для Московської повітряної зони.

Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що упродовж останніх тижнів з Росії лунає незвично багато погроз. Це свідчить, що у них наростають проблеми, зокрема, через атаки українських дронів. І таке обмеження польотів – ще одна така ознака.

Чому це поганий знак для Росії?

За словами Загородного, фактично Москва є головним авіаційним хабом для всієї центральної Росії. І дороги, і залізниця, і повітряні маршрути ведуть саме до центру імперії.

Імперський центр ніколи не дасть регіонами вибудувати повноцінні горизонтальні зв'язки один з одним. Якщо там накриється авіація, то це погана новина для такої великої за розміром країни. Тоді погіршуються зв'язки між регіонами. Якщо накривається авіація, то ти не можеш перекинути Росгвардію, щоб придушити повстання,

– зазначив Загородній.

Україні важливо довести ситуацію до того, аби в Москву не могла літати цивільна авіація. Тоді це фактично означатиме колапс.

Додамо, днями Служба безпеки України уразила виробничо-диспетчерську станцію "Второво" у Володимирській області Росії. Ця станція забезпечує паливом великі нафтобази довкола Москви та аеропорти Шереметьєво, Домодєдово і Внуково.

Варто зауважити, що в Росії заборонили цивільним суднам літати нижче за 5100 метрів фактично в усіх центральній частині Росії. Заборона стосується приватних літаків. Виняток зробили лише для регулярних пасажирських рейсів, польотів з держконтрактів тощо.