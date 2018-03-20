Над нами стояли, кричали, називали по-різному, – українські заробітчани про роботу в Польщі

Умови, в яких доводилося жити і працювати, були дуже важкі. Це було складно пережити не тільки фізично, а й морально, кажуть колишні заробітчани.

Українці, які вирушають працювати за кордон, часто виявляються фактично у рабських умовах. Про це повідомляє "5 канал" у програмі "Особливий погляд". При цьому основна частина українців працює нелегально.

"Вся західна Україна працює через водіїв (нелегальний виїзд за кордон на заробітки на авто – ред.) Збирання врожаю яблук – це робота з раннього ранку. Ми сідали на трактор, нас везли у сад. Поки доїжджали – світало, і вже видно було ці яблука. Ми їх рвали, поки не сутеніло. Над нами стояли, кричали, підганяли, називали нас по-різному", – розповіла колишня заробітчанка Анна Броницька.

За словами екс-заробітчан, умови, в яких доводилося жити і працювати, були вкрай низького рівня, що було складно пережити не тільки фізично, а й морально.

"Ми почувалися, як раби. І ми себе почували дуже низько. Можете собі уявити, що ми поїхали на роботу – це був лютий, на дворі зима – ми жили у вагончику. Там одночасно жили 100 осіб. Там дві людини в проході не розминалися. Треба було ходити боком", – пригадує заробітчанка Анна.

Автори матеріалу констатують: багато українців не витримують таких умов і хочуть втекти, але роботодавці вдаються до спеціальних схем оплати, що не дозволяє нелегальним працівникам виїхати з країни.

"Умова від роботодавця – відпрацювати більше трьох місяців – отримаєш по 7 злотих за годину роботи. Це десь 55 гривень. Якщо менше трьох місяців – вже шість злотих", – повідомляють автори.