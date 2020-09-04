Онлайн-банкіг в україні існує вже давно, але зараз починає змінюватись. Так він адаптується до потреб користувачів.

Керівниця управління з розвитку роздрібних клієнтів "ПроКредит банку" Ірина Малюк в ефірі програми "Ранок" на 24 каналі розповіла, як змінилась робота банку за час карантину.

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Що змінилось

Ще задовго до пандемії мова йшла про те, що всіма послугами та сервісами можна користуватись дистанційно. Це означає, що у вас немає потреби приходити у віддалення, щоб здійснити ту чи іншу операцію, адже практично все можна зробити онлайн.

Головні проблеми та вирішення

Часто українські споживачі при відправленні певної суми стикаються з головною потребою – вони отримують в кінці "сюрпризи" у вигляді комісії за відправлення або зарахування. Тобто, ви відправляли одну суму, а отримали зовсім іншу.

Зараз немає ніякої потреби йти до банкомата, знімати гривню, йти в обмінник, щоб потім повертатися в банк і вносити валюту на рахунок. Зараз все можна зробити одним кліком через мобільний додаток. Це швидше і безпечніше,

– розповіла Малюк.

Якщо у деяких клієнтів є нагальна потреба прийти у відділення – зараз можна забронювати свій візит заздалегідь. Відтак вам не потрібно стояти в черзі, а операція пройде швидше та комфортніше.

Також, за словами експертки, найпопулярніші операції на час карантину були такі:

переказ з картки на картку;

онлайн обмін валюти;

відкриття депозитів онлайн.

Дивіться відео про перехід банкінгу в онлайн-сферу: