20:12
30 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і його олені. Рогозін подався в аграрію
      Вєсті Кремля
      20:55, 29 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, сьогодні
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Надійні гарантії безпеки України – лише в НАТО, – Юлія Тимошенко

      104 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Україна мала отримати членство в НАТО в обмін на відмову від ядерного статусу.

      Проте через слабку позицію у відстоюванні національних інтересів країна втратила цю можливість, і відмова від зброї стала нашою історичною помилкою.

      Про це Юлія Тимошенко заявила під час Національного форуму "Нова стратегія миру та безпеки", який сьогодні проходить у Києві.

      "27 років ми вели неефективну дипломатичну, оборонну та безпекову політику. Треба визнати: відмова від ядерної держави – наша історична помилка", – сказала лідер "Батьківщини".

      Вона переконана, що жодні міжнародні гарантії безпеки не працюють, якщо вони не підкріплені надійними механізмами їхнього виконання.

      "Коли ми відмовлялися від ядерної зброї, єдина гарантія, яку ми могли отримати та яка була б непохитною: ми – зброю, а нам – членство в НАТО. Нам би дали таку гарантію, бо всі були зацікавлені, щоб зброя була знищена. Ми тоді могли стати членами НАТО, якби були непохитні у відстоюванні національних інтересів", – пояснила Юлія Тимошенко.

      Голова партії зауважила, що всі країни-члени Альянсу щорічно на систему безпеки та оборони витрачають близько трильйона доларів, країна-агресор РФ – 66 млрд дол., а Україна – трохи більше 2 млрд дол. (за сьогоднішнім курсом дол./грн).

      "Чи можемо ми залишатися самотніми поза членством у колективній системі безпеки та оборони НАТО, коли наш військовий бюджет у 30 разів менший, ніж бюджет країни-агресора? Стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає, що в разі військової агресії на захист кожної країни-члена стають усі. Саме тому багато десятиліть ніхто не йде проти країн-членів НАТО війною", – сказала вона.

      Юлія Тимошенко переконана, що наразі настав час переосмислити суть і функції глобальних систем безпеки у світі: "Вони не можуть стати лише захистом для купки елітних країн світу. Вони мають через систему стримування агресора стати на захист людства. І Україна ініціює такий діалог після зміни влади".

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко НАТО ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      сьогодні , 20:01 Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      Яніна Ткачук
      Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      сьогодні , 19:02 Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      Наталія Лебідь
      Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      сьогодні , 19:00 Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      Злой Одессит
      Податки на закордонні посилки від 22 євро, або Як уряд провалив боротьбу з контрабандою
      сьогодні , 18:39 Податки на закордонні посилки від 22 євро, або Як уряд провалив боротьбу з контрабандою
      Фейк чи реальність: Росія хоче змінити русло Дніпра для забезпечення Криму водою?
      сьогодні , 18:04 Фейк чи реальність: Росія хоче змінити русло Дніпра для забезпечення Криму водою?
      Інна Жолобович
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого , 09:13
      Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
       9 квітня 2017 , 23:35
      Китайці радять Україні розстрілювати корупціонерів
       26 листопада 2016 , 09:01 3
      Путін безсовісно використовує День перемоги, – Bild
       10 травня 2017 , 16:28
      Яценюк: У першому кварталі очікуємо рішення Стокгольмського арбітражу в справі проти "Газрому"
       28 листопада 2016 , 20:34
      Депутат від "Самопомочі" сам попросить зняти з нього імунітет
       13 грудня 2016 , 10:13
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук