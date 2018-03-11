Надшвидкісний поїзд довжиною 415 метрів вперше протестували у Пекіні

У Пекіні пройшли перші випробування високошвидкісного поїзда Fuxing. Він складається з 16 вагонів. Загальна довжина поїзда 415 метрів.

Про це пише китайське агентство Xinhua, передає "РБК-Україна".

Швидкість нового поїзда становить 315 км/год, а його довжина вдвічі перевищує показники нинішніх залізничних поїздів.

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За один раз поїзд може перевозити до 1,1 тисячі пасажирів.

Як розповів розробник, найближчим часом мають провести ще 28 випробувань, після компанія зможе отримати дозвіл на проектування та виготовлення цих поїздів.

В останні десятиліття Китай активно розвиває мережу високошвидкісних залізниць. Нині вона є найдовшою в світі, близько третини всієї мережі розрахована на швидкість 350 км/год.